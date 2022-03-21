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В Петропавловске продолжаются поиски рабочего на месте обрушения трубы на ТЭЦ

Автор:  
Олеся Жуковень
21 Марта 2022, 08:51
В Петропавловске продолжаются поиски рабочего на месте обрушения трубы на ТЭЦ

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области призывает жителей Петропавловска не доверять непроверенной информации по факту частичного обрушения трубы на ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации надзорного органа, продолжаются спасательно-розыскные мероприятия машиниста-обходчика, который предположительно находится под завалами.

«Имеющиеся котлоагрегаты не выведены из строя. В то же время для бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям запущены резервные котлоагрегаты. Подача тепловой энергии осуществляется в штатном режиме. В связи с участившимися фактами распространения недостоверной информации призываем граждан доверять только официальным источникам», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

И напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Напомним, частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло вечером 20-го марта. В регионе работает оперативный штаб. В АО «Севказэнерго» заявили о штатном энергоснабжении города. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения трубы на Петропавловской ТЭЦ. Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов.


Северо-Казахстанская область   Происшествия   Генпрокуратура  
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