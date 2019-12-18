В Петропавловске проблемные заводы обещают начать работать в следующем году

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на заседании акимата обсуждали проблемы промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Кумар Аксакалов сообщил, что по темпам роста в промышленности регион отстает от других областей страны.

«В машиностроении снижение произошло на 33% из-за двух предприятий. Весь год лихорадило и ПЗТМ, и «ЗИКСТО». По итогам года мы ожидаем, что ПЗТМ сработает с результатом ниже, чем в прошлом году, когда объем производства был незначительным. К сожалению, долгие переговоры, которые шли с марта, по заказу на 5,4 млрд тенге, дадут результаты только в 2020 году», - сказал К. Аксакалов.

Директор Петропавловского завода тяжелого машиностроения (ПЗТМ) Вадим Шакшакбаев подтвердил, что заказ на 5,4 млрд тенге завод получит.

«До конца года мы восстановим максимальные объемы экспорта, которые были достигунты заводом – 468 млн тенге только по вагонам. Это большой плюс. Мы впервые отгрузили продукцию на экспорт в Таджикистан по программе ПРООН. Мы понимаем, куда мы дальше движемся. Задел мы сделали по железнодорожному машиностроению. Самые тяжелые месяцы – январь, февраль – мы будем работать», - сказал В. Шакшакбаев.

С августа прошлого года простаивает машиностроительный завод АО «ЗИКСТО». И только в ноябре начал собирать коллектив и приступает к работе. Представитель завода сообщил, что вызвали около 100 человек. Завершают заказ по изготовлению 188 платформ. В следующем году ждут заказы от КТЖ.

«Хочу напомнить еще раз, почему такая ситуация сложилась на заводе. Из-за конфликтной ситуации между двумя государствами – РФ и Украиной - мы перестали получать литье на наш завод. Российские предприятия стали работать только на свои заказы. Мы попытались привезти литье из Украины через Азовское море, но себестоимость этой продукции была просто бешеная. Мы не смогли выдержать конкуренции, и завод встал. С помощью Правительства вопрос решился. Ожидаем большой заказ от КТЖ», - объяснил К. Аксакалов.

На заводах им. Кирова и «Мунаймаш» ситуация стабильная. Объемы производства растут. Есть заказы и на следующий год.

В целом промышленный сектор области выпустил продукции более чем на 218 млрд тенге. Наблюдается незначительный рост. Если до конца года предприятия выпустят продукции еще на 35 млрд тенге, то динамика роста по отрасли составит 2%.

Фото: mod.gov.kz