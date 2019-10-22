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В Петропавловске посчитали количество ветхих и аварийных домов

22 Октября 2019 10:06
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В Петропавловске посчитали количество ветхих и аварийных домов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На общественном совете в Петропавловске обсудили реализацию программы по сносу ветхого и аварийного жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Руководитель отдела жилищных отношений Ерлан Кайрбеков сообщил, что в Петропавловске насчитали 16 аварийных домов и 74 ветхих. Основную часть составляют двухэтажные дома, построенные в конце 50-х годов. По его словам, дома приходят в плачевное состояние из-за отсутствия надлежащего ухода со стороны жильцов.

«Большая часть ветхих и аварийных домов в период приватизации была передана в частную собственность без проведения капитального ремонта или возмещения затрат на его выполнение. Капитальный ремонт практически не проводился из-за отсутствия средств у собственников, что и привело к дальнейшему обветшанию домов», - сказал Е.Кайрбеков.

Он добавил, что, согласно законодательству, сотрудники жилищной инспекции осуществляют организацию технического обследования домов и контролируют соблюдение правил содержания объектов кондоминиума. В этом году обследованию подлежат 36 многоквартирных жилых домов на общую сумму 3,2 млн тенге. Уже обследовали 24 дома. Для признания дома аварийным создается специальная комиссия. Она определяет, есть ли смысл делать в доме ремонт либо его все же необходимо снести.

Член общественного совета Жасулан Ахметов полагает, что фактически аварийных домов в городе больше, поскольку в расчет местные исполнительные органы не берут одноэтажные дома. По его словам, они буквально окнами провалились в землю и несущие конструкции во многих держатся на честном слове. Ж.Ахметов предложил провести тщательную инвентаризацию, составить электронную базу аварийных и ветхих домов, разработать план сноса на 3 года.

Заместитель акима города Сания Смаилова отметила, что программа по сносу аварийного жилья есть. Вот только средства на ее выполнение городской бюджет получает из областного.

«У нас единственная поддержка – трансферты из областного бюджета. Мы все эти вопросы контролируем. В перспективе знаем, какие дома сносить. Есть мониторинг. По мере выделения средств из областного бюджета в виде трансфертов мы будем эту работу продолжать», - сказала С.Смаилова.

Члены общественного совета считают, что в ближайшие два-три года необходимо решить вопрос с расселением 150 человек, которые проживают в 16 аварийных домах.

С 2017 года в Петропавловске снесли 8 аварийных домов. Госпрограммы по сносу аварийного и ветхого жилья нет, инициатива принадлежит акиму области Кумару Аксакалову.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Жилье,
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Автор:

Олеся Жуковень

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