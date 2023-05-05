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В Петропавловске начался масштабный ремонт дорог

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Мая 2023, 13:00
В Петропавловске начался масштабный ремонт дорог

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров и депутаты маслихатов проверили в Петропавловске ход ремонта дорог по улице Горького и обустройства сквера по улице Брусиловского. Глава региона отметил необходимость ускорения процесса ремонта дорог и благоустройства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Как отметили в ведомства, в городе в последние годы наблюдалось недостаточное финансирование ремонта улиц. За 5 лет на ремонт дорог выделялось порядка 300-400 млн тенге. Основная часть средств уходила на снос ветхого жилья.

В этом году руководством области было принято решение увеличить сумму ремонта городских дорог до 6 млрд тенге. Планируется охватить средним и текущим ремонтом свыше 20 улиц в центре, в Рабочем поселке, Подгоре и 20 микрорайоне.

В начале мая приступили к ремонту на 4 улицах. По завершении конкурсных процедур будут начинать ремонт и других улиц.

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