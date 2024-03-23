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    21:27, 22 Март 2024 | GMT +6

    В Петропавловске на Наурыз желающих обучали игре на казахских музыкальных инструментах

    В Петропавловске на Наурыз желающих обучали игре на традиционных музыкальных инструментах
    Фото: акимат СКО

    Во время празднования Наурыза на главной площади в Петропавловске играла казахская народная  музыка. В областном центре целую юрту отвели под выставку казахских музыкальных инструментов. Их можно было не только посмотреть, но и попробовать поиграть на них, передает агентство Kazinform.

    Казахская народная музыка на протяжении многих веков тесно связана с фольклором. Древние кюйши играли свои произведения на домбре. Импровизируя перед публикой, они сочиняли сказки и эпосы. Нотной грамоты в Казахстане долгое время не было, поэтому музыкальный опыт передавался в устной форме от учителя к ученику.

    В Петропавловске на Наурыз желающих обучали игре на традиционных музыкальных инструментах
    Фото: акимат СКО

     - У меня казахские национальные инструменты ассоциируются со степью, спокойствием гор и легким щебетом птиц. У казахов музыкальные инструменты, такие как домбра, - часть культуры. Именно домбра подарила казахскому народу таких известных исполнителей, как Курмангазы Сагырбайулы и Даулеткерей Шигайулы. Песни на домбре обычно вводят меня в легкий транс. Это приятная музыка для расслабления, - сказал житель Петропавловска Сергей Шамонов.

    Андрей Ерошенко зашел в юрту № 1 на звуки играющего кобыза. А его детям очень понравилась игра на домбре и рисовать карандашами на мольберте открытки, посвященные празднику Наурыз.

    Дети рисовали открытки, посвященные празднику Наурыз.
    Фото: акимат СКО

    - Мой сын пытался играть на домбре, и ему понравилось. Теперь он просит домой такой инструмент. Я тоже пробовал играть на домбре, это проще, чем на гитаре, но звучит не менее мелодично, - поделился житель Петропавловска Андрей Ерошенко.

    Организатором юрты № 1, посвященной национальным инструментам, был колледж искусств им. Е. Серкебаева.

    В Петропавловске на Наурыз желающих обучали игре на традиционных музыкальных инструментах
    Фото: Qazaqstan Media

    - Казахские национальные инструменты - это основа основ нашего народа. Например, создателем кобыза считается тюркский поэт-песенник Қорқыт-ата. Его звучания напоминают мистические звуки животных. По древним верованиям казахов, через эту музыку они могли воссоединять связь с предками. Жетыген - семиструнный инструмент в виде арфы. По легенде, отец, который потерял семерых сыновей, натягивал струну жетыгена и оплакивал каждого, исполняя разные песни. Сейчас каждый фольклорный инструмент развивается и берет свое начало как сольный инструмент. Инструменты сегодня приобретают современный вид и даже немного другое звучание, - рассказала преподаватель колледжа искусств им. Е. Серкебаева Ханымгуль Хамзина.

    В юрту заходили акимы области и города. Гауез Нурмухамбетов и Серик Мухамедиев послушали игру на национальных инструментах и пожелали развития казахского творчества в регионе.

    Теги:
    Культура Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Наурыз Акимат
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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