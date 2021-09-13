В Петропавловске маршрутки изменили схему движения

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске у некоторых городских маршрутов изменилась схема движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, причиной изменения маршрутов стала оптимизация сети общественного транспорта.

С 12 сентября прекратил действовать маршрут №21М.

Маршрут №2 теперь двигается из микрорайона «Береке» с заездом на вокзал по улицам Потанина-Интернациональная-Сатпаева-Вокзал.

Маршрут №22М ходит по улицам Кошукова-Ю.Медведева-К.Кеншинбаева-Астана с выездом на улицу Интернациональную далее по ранее действующей схеме движения.

Маршрут №31 теперь в обоих направлениях двигается по улице Интернациональной. Улицы Букетова в новой схеме маршрута нет.

Схему движения маршрута №20М продлили до остановки «Завод «Зенченко».

Автобус №26М на участке от улицы Н.Назарбаева до улицы Егемен Казахстан будет двигаться по улице Букетова.

О новых графиках движения, оптимизации маршрутной сети летом предупреждал аким города Булат Жумабеков. Местные власти полны решимости навести порядок в общественном транспорте. Однако пока избежать недовольства горожан не получается. Многих не устраивают новые схемы движения автобусов, особенно упразднение маршрута №21.