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    11:20, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Петропавловске маршрутки изменили схему движения

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске у некоторых городских маршрутов изменилась схема движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, причиной изменения маршрутов стала оптимизация сети общественного транспорта.

    С 12 сентября прекратил действовать маршрут №21М.

    Маршрут №2 теперь двигается из микрорайона «Береке» с заездом на вокзал по улицам Потанина-Интернациональная-Сатпаева-Вокзал.

    Маршрут №22М ходит по улицам Кошукова-Ю.Медведева-К.Кеншинбаева-Астана с выездом на улицу Интернациональную далее по ранее действующей схеме движения.

    Маршрут №31 теперь в обоих направлениях двигается по улице Интернациональной. Улицы Букетова в новой схеме маршрута нет.

    Схему движения маршрута №20М продлили до остановки «Завод «Зенченко».

    Автобус №26М на участке от улицы Н.Назарбаева до улицы Егемен Казахстан будет двигаться по улице Букетова.

    О новых графиках движения, оптимизации маршрутной сети летом предупреждал аким города Булат Жумабеков. Местные власти полны решимости навести порядок в общественном транспорте. Однако пока избежать недовольства горожан не получается. Многих не устраивают новые схемы движения автобусов, особенно упразднение маршрута №21.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Транспорт Акимат
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