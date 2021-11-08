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В Петропавловске большинству бродяг – от 30 до 44 лет

8 Ноября 2021 14:09
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В Петропавловске большинству бродяг – от 30 до 44 лет

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске среди бездомных большинство мужчин. Некоторым не исполнилось и 30 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Печальную и пугающую одновременно статистику по лицам без определенного места жительства привели в пресс-службе департамента полиции.

По информации ведомства, с начала года в приемник-распределитель доставляли 1 609 человек. Из них 192 помещали в приемник с санкции суда. В этом году полицейские Петропавловска поставили на учет 192 лица без определенного места жительства. В том числе 139 мужчин и 53 женщины.

«Больше всего в Петропавловске встречаются бездомные в возрасте от 30 до 44 лет - 81 бродягу зарегистрировали в этой возрастной категории. В возрасте от 18 до 29 лет – 39 человек и от 45 лет и старше – 21 человек. С наступлением холодов работает группа подбора. Бродяг полицейские доставляют в отделение ночного пребывания, которое расположено на окраине Рабочего поселка. Каждого проверяют по базам без вести пропавших, разыскиваемых за преступления и по другим учетам. С начала года установили пять разыскиваемых лиц, из них один - уголовный преступник и четверо – подозреваемые в различных правонарушениях», - рассказали в пресс-службе.

В связи с погодными условиями сотрудники группы подбора работают с 15:00 до 23:00 часов. В случае обнаружения скопления бродяг гражданам необходимо обращаться в дежурную часть приемника-распределителя, по телефону: 8 (7152) 52-92-99 - или на круглосуточный номер 102.

Буквально недавно военнослужащим удалось предотвратить гибель мужчины и женщины, которые забрались в коллектор теплотрассы и решили погреться с помощью газового баллона.


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#Северо-Казахстанская область   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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