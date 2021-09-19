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    14:07, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Петропавловске автомобиль врезался в светофор, погиб пассажир

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ночью легковой автомобиль врезался в столб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кадры с покореженным автомобилем появились утром в социальных сетях. Машина буквально «обняла» светофор.

    По информации пресс-службы департамента полиции, авария произошла на пересечении улиц Жамбыла и Конституции Казахстана в 03.40.

    31-летний водитель автомобиля «Toyota Avensis» не справился с рулевым управлением и врезался в светофор. Двоих пассажиров госпитализировали в многопрофильную областную больницу. Один из них - 33-летний мужчина - скончался.

    Полицейские собирают материал по факту дорожно-транспортного происшествия.

    Несколько дней назад авария со смертельным исходом произошла вблизи Петропавловска. В ней погибла 12-летняя девочка.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия, ЧС Происшествия
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