В Петропавловске автомобиль врезался в светофор, погиб пассажир

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ночью легковой автомобиль врезался в столб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кадры с покореженным автомобилем появились утром в социальных сетях. Машина буквально «обняла» светофор.

По информации пресс-службы департамента полиции, авария произошла на пересечении улиц Жамбыла и Конституции Казахстана в 03.40.

31-летний водитель автомобиля «Toyota Avensis» не справился с рулевым управлением и врезался в светофор. Двоих пассажиров госпитализировали в многопрофильную областную больницу. Один из них - 33-летний мужчина - скончался.

Полицейские собирают материал по факту дорожно-транспортного происшествия.

Несколько дней назад авария со смертельным исходом произошла вблизи Петропавловска. В ней погибла 12-летняя девочка.