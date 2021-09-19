14:07, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6
В Петропавловске автомобиль врезался в светофор, погиб пассажир
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ночью легковой автомобиль врезался в столб, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Кадры с покореженным автомобилем появились утром в социальных сетях. Машина буквально «обняла» светофор.
По информации пресс-службы департамента полиции, авария произошла на пересечении улиц Жамбыла и Конституции Казахстана в 03.40.
31-летний водитель автомобиля «Toyota Avensis» не справился с рулевым управлением и врезался в светофор. Двоих пассажиров госпитализировали в многопрофильную областную больницу. Один из них - 33-летний мужчина - скончался.
Полицейские собирают материал по факту дорожно-транспортного происшествия.
Несколько дней назад авария со смертельным исходом произошла вблизи Петропавловска. В ней погибла 12-летняя девочка.