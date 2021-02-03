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    18:49, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    В Петропавловске автобусы не вышли на 14-ый маршрут: ситуацию пояснили в акимате

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Первого февраля горожане не дождались автобусов маршрута №14. Ситуацию пояснили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выяснилось, что маршрут обслуживает ТОО «Аврора-Транссервис». С середины января для сокращения интервала движения автобусов на маршрут вышел транспорт другого перевозчика – ИП Семенова.

    «С первого февраля ТОО «Аврора-Транссервис» должен был выйти в полном объёме за счет собственной техники. В этой связи автобусы ИП Семенова были направлены на другие маршруты. Однако ТОО «Аврора-Транссервис» не выполнил свои договорные обязательства», - прокомментировали в горакимате.

    Движение автобусов на маршруте восстановили. По информации отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, договор с ТОО «Аврора-Транссервис» расторгли. Временный договор на обслуживание маршрута №14 заключили с ИП Семенова.

    Проблемы в сфере городского общественного транспорта возникают регулярно. Буквально в январе разразился скандал из-за новых автобусов, которые, не успев выйти на маршруты, исчезли с петропавловских улиц. Ситуацию даже комментировал аким города Булат Жумабеков.

    Судя по жалобам в социальных сетях, петропавловцы изрядно устали от некачественных услуг, оказываемых перевозчиками. Городские власти обещают исправить положение уже не первый год. Первым шагом должны были стать новые автобусы.





    Теги:
    Северо-Казахстанская область Транспорт Другие государственные органы Акимат Общество
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