В Петропавловске арендатора озера наказали за мусор на берегу

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске арендатор озера понес ответственность за нарушение правил благоустройства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Соблюдение правил благоустройства — одна из линий работы местной полицейской службы. Стражи порядка проверяют содержание прилегающих территорий предприятий, бизнес-объектов, жилых домов и реагируют на сигналы от населения. Выброс мусора в неустановленных местах, его складирование, неисполнение обязательств по своевременному вывозу мусора — особенно актуальные вопросы в летнее время.

Значительные нарекания жителей Петропавловска вызвало этим летом состояние пляжа на озере Пестрое. Пользователи социальных сетей писали о большом количестве невывезенного мусора на берегу. Сотрудник участкового пункта полиции №4, который обслуживает данную территорию, провел проверку на пляже.

За несвоевременную очистку территории в отношении арендатора составлен протокол по статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов». Ему вынесено предупреждение, после чего арендатор нанял работников, в обязанность которых входит очистка пляжа.

«Согласно требованиям законодательства, нарушение правил благоустройства влечет предупреждение либо штраф. Предупреждение применяется обычно при первом нарушении. Во многих случаях этой меры достаточно, чтобы решить проблему. При дальнейших нарушениях используются штрафные санкции: от 20 месячных расчетных показателей на физических лиц 20 до 100 МРП на субъектов крупного предпринимательства. При повторном нарушении в течение года со времени наложения предыдущего взыскания штрафы увеличиваются», — говорит начальник управления МПС ДП СКО Айдын Байматов.

С начала года в области полицейские составили свыше 6033 протоколов по ст. 505 КРКоАП, из них 2314 — по городу Петропавловску.