+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: 3 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В песках Мангистау обнаружен скелет человека

6 Марта 2020 23:45
Поделиться:
В песках Мангистау обнаружен скелет человека

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В трёх километрах от села Уштаган в Мангистауской области обнаружен скелет человека. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz

Новости по теме
Убийство продавщицы в Актюбинской области: оглашен приговор
Суд отказал убийце трехлетнего ребенка в смягчении наказания Полицейский найден мертвым в Экибастузе Пятерых коллег застрелил сотрудник пивоваренной компании в США

По данным полиции, останки человека обнаружены 3 марта примерно в 11:00.
Скелетированный труп мужчины был обнаружен в песках. Рядом с трупом обнаружена куртка синего цвета, сапоги и вязаная шапка синего цвета.
- Этот факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района по статье 001 УК РК (Смерть лица). Проводятся оперативные мероприятия по установлению личности и обстоятельства смерти неизвестного лица. Начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистау.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Мангистауская область, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив