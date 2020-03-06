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вчера 17:00
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В песках Мангистау обнаружен скелет человека
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В трёх километрах от села Уштаган в Мангистауской области обнаружен скелет человека. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz
По данным полиции, останки человека обнаружены 3 марта примерно в 11:00.
Скелетированный труп мужчины был обнаружен в песках. Рядом с трупом обнаружена куртка синего цвета, сапоги и вязаная шапка синего цвета.
- Этот факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района по статье 001 УК РК (Смерть лица). Проводятся оперативные мероприятия по установлению личности и обстоятельства смерти неизвестного лица. Начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистау.
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