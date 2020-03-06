В песках Мангистау обнаружен скелет человека

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В трёх километрах от села Уштаган в Мангистауской области обнаружен скелет человека. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz

По данным полиции, останки человека обнаружены 3 марта примерно в 11:00.

Скелетированный труп мужчины был обнаружен в песках. Рядом с трупом обнаружена куртка синего цвета, сапоги и вязаная шапка синего цвета.

- Этот факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района по статье 001 УК РК (Смерть лица). Проводятся оперативные мероприятия по установлению личности и обстоятельства смерти неизвестного лица. Начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистау.