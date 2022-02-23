В песчаной зоне недалеко от Тараза найдена еще одна авиационная бомба

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сообщение о еще одной авиационной бомбе поступило в правоохранительные органы Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 22 февраля в Байзакский районный отдел полиции обратился 29-летний местный житель, который сообщил, что в песковой зоне в 15-ти километрах от села Акжар Байзакского района на территории бывшего военного полигона обнаружен снаряд.

«На место обнаружения снаряда незамедлительно были направлены саперы департамента полиции и войсковой части 28349 РГК «Юг». По прибытии на место происшествия было установлено, что обнаруженный снаряд является осколочно-фугасной авиационной бомбой модели «ОФАБ-100», - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в песчаной зоне недалеко от Тараза была обнаружена авиационная бомба. Об этом на официальную страницу департамента полиции в социальных сетях написал житель Байзакского района, после чего сотрудники Байзакского районного отдела полиции прибыли на место и обнаружили предмет, похожий на авиационный снаряд. Саперы, изучив снаряд, сообщили, что это 500-килограммовая 2,5-метровая авиационная бомба «ФАБ 500м-62» 1962 года выпуска, которая в любую минуту может детонировать на расстояние до 200 метров. Мужчину, сообщившего об опасной находке, представили на поощрение.

После тщательного исследования саперы вывозят найденные снаряды на учебный полигон села Айша-биби Жамбылского района для утилизации.



