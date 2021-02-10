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    19:40, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    В первый же день привилась, чувствую себя хорошо - врач из Павлодара

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Заведующая отделением частной павлодарской клиники Елена Кияткина рассказала, почему прошла вакцинирование против коронавирусной инфекции, и как чувствует себя сейчас, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первого февраля, как только пришла вакцина, я сразу вакцинировалась. Не только потому, что я медработник и в группе риска, но я ещё состою на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями», - рассказала заведующая отделением частной поликлиники Елена Кияткина.

    По словам медика, у неё пожилая мама. Поэтому прививка должна обезопасить ещё и её, так как люди преклонного возраста особенно подвержены заражению КВИ и тяжелее остальных переносят это заболевание.

    «В первый же день привилась, чувствую себя хорошо. Ни одного дня не пропустила, работаю, всё нормально», - поделилась Е. Кияткина.


    Отметим, что в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

    В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.






    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Безопасность Павлодарская область
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