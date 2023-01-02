Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

В первый день 2023 года в Казахстане появились на свет 782 малыша

2 Января 2023, 14:10
В первый день 2023 года в Казахстане появились на свет 782 малыша

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первый день нового года в родильных домах республики появились на свет 782 ребенка, 398 мальчиков и 384 девочки, из них три пары двойняшек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничный день, зарегистрировано снова в Туркестанской области – 115 детей , на втором месте – Алматы, где состоялось пополнение на 83 малыша и третий по рождаемости город Шымкент, где родились сразу 69 казахстанцев.

В столице республики 1 января станет днем рождения для 60 малышей.


Теги:
Читайте также
Асхат Аймагамбетов порекомендовал родителям и школьникам читать произведения казахстанских авторов
76 казахстанцев заболели коронавирусом
Постновогоднее меню: максимум овощей и фруктов
Самолет попал в зону турбулентности: врачи Алматы оценили состояние пострадавших
По 1 млн тенге выплачивают молодым врачам, прибывшим работать в села ЗКО
115 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Пройти ЭКО по ОСМС можно в 19 клиниках страны
В Анкаре открыли памятник Ахмету Байтурсынову - обзор казахскоязычных СМИ за рубежом
Новости партнеров
Популярное
1 Необычное атмосферное явление заметили в небе над Таразом
2 Учителя с педагогическим стажем 30 и более лет освобождены от сдачи НКТ
3 Автотрассы закрыты в четырех регионах из-за непогоды
4 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы
5 Инфляция и курс доллара: что ожидают эксперты от 2023 года

Лента новостей