В первый день 2023 года в Казахстане появились на свет 782 малыша

2 Января 2023, 14:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первый день нового года в родильных домах республики появились на свет 782 ребенка, 398 мальчиков и 384 девочки, из них три пары двойняшек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничный день, зарегистрировано снова в Туркестанской области – 115 детей , на втором месте – Алматы, где состоялось пополнение на 83 малыша и третий по рождаемости город Шымкент, где родились сразу 69 казахстанцев.

В столице республики 1 января станет днем рождения для 60 малышей.