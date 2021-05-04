В первые дни мая выявлено 22 нарушения карантина в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За первые дни майских праздников полицейскими Нур-Султана выявлены нарушители карантинного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Мониторинговыми группами в составе представителей Управления санитарно-эпидемиологического контроля, сотрудников акимата, волонтеров и полицейских столицы ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению объектов предпринимательства, нарушающих карантинный режим.

За праздничные дни мая проверено 70 объектов предпринимательства, выявлено 22 нарушения карантина.

Несмотря на ряд предупреждающих мер, указанных в постановлении главного санитарного врача, столичные жители и гости продолжают посещать увеселительные заведения, игнорируя санитарные требования. В ходе проверки вчера в ночное время выявлена работа рестобаров и клубов, нарушающих санитарные нормы с предоставлением услуг кальяна.

Так, в 00.50 часов в ресто-баре «D-51» по Коргалжинскому шоссе отдыхали около 70 человек. В ресторане «INFORNO» по проспекту Кабанбай батыра в 23:43 часов 60 посетителей находились внутри заведения, кроме того, администрация предоставляла услуги кальяна клиентам. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статье 441 КРКобАП с наложением штрафа.

Кроме того, той же ночью в ходе рейда мониторинговыми группами выявлено нарушение карантинного режима со стороны уже неоднократно привлеченных увеселительных заведений. Несмотря на действующий запрет, администрация заведений «Ray bar», «ВаоВао», «PeiZdes» и «INCOGNITO» продолжают обслуживать посетителей.

Материал в отношении нарушителей карантинного режима направлен в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП, также Специализированным межрайонным административным судом Нур-Султана рассматривается вопрос о приостановлении их деятельности.



