АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Нурлан Ногаев в ходе рабочей поездки в город Жанаозен провел встречу с населением пригородного села Кызылсай, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи аким села Расул Абишаев отчитался о проделанной работе в течение года и поделился планами на 2022 год. Аким области Нурлан Ногаев, в свою очередь, проинформировал собравшихся о проводимой работе в области, ответил на вопросы и выслушал предложения местных жителей

На встрече с акимом области жители подняли вопросы социальной сферы, занятости, увеличения отделов банков, общественного транспорта, сельского хозяйства, питьевой воды, цен на продукты питания и безопасности на дорогах.

Глава региона отметил, что поднятые вопросы будут решаться последовательно, исходя из приоритетов.

«В своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по повышению качества жизни населения. Соответственно, перед нами стоит задача решать все вопросы сообща и системно. И в этом направлении мы будем использовать два главных принципа. Это открытость и справедливость в деятельности государственных органов. Самый важный вопрос региона, Жанаозена и пригородных сел на сегодня - вопрос обеспечения питьевой водой. Бюджетные средства будут направляться в первую очередь для решений этой проблемы. Во вторую очередь, стоит задача обеспечения качественного образования для наших детей. Остальные вопросы будут решаться последовательно, в зависимости от приоритетов», - сказал Нурлан Ногаев.

Аким области также провел личный прием граждан, проживающих в селе Кызылсай.

В селе Кызылсай проживает 7500 человек. Жителей села водой обеспечивает предприятие «Озенинвест». По селу к водопроводу подключено 1047 жилых домов. В прошлом году к водопроводу подключили 28 жилых домов. Кроме того, в рамках комплексного плана развития города Жанаозен в 2020-2021 годах на некоторые улицы села Кызылсай, где не подведен водопровод, в частности, на улицы Оңтүстік ауыл, М. Ускинбаева, М. Утемисулы, К. Сатпаева и некрополь Каламкас подвели водопровод общей протяженностью 1670 метров.

По итогам первого дня рабочего визита глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.