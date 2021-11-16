В первую очередь должны обеспечить потребность Казахстана - Алексей Цой о QazVac

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал, поставляют ли отечественную вакцину QazVac в зарубежные страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, мы сейчас такую информацию направили практически во все страны. Наше посольство информирует о том, что мы планируем это сделать. Но, в первую очередь, мы должны обеспечить потребность Казахстана. В дальнейшем уже выходить на внешние рынки. Есть обращения, сейчас отрабатываются. На данном этапе вакцина QazVac, как только поступает в регионы, очень активно наши граждане ей вакцинируются. Сейчас мы свою потребность внутри страны обеспечиваем», - сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

Алексей Цой при этом ответил на вопрос, сколько стран изъявили желание приобрести QazVac.

«Прорабатывается, вопрос закрытого формата. Переговоры ведутся, пока конкретных договоренностей нет. Многие страны обращаются и интересуются, запрашивают информацию о вакцине, как вакцинация прошла в Казахстане, какие результаты. Эту работу мы ведем», - прокомментировал глава Минздрава.