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В Перу найдена мумия, закрывающая лицо руками

2 Декабря 2021 22:39
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В Перу найдена мумия, закрывающая лицо руками

ЛИМА. ВВС - КАЗИНФОРМ - В Перу найдена необычная мумия, закрывающая лицо руками. Ей может быть от 800 до 1200 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

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По мнению археологов, она была захоронена еще до возникновения на территории нынешнего Перу империи инков.

Помимо нехарактерного положения рук археологов удивило то, что все тело мумии было перевязано веревками. Предполагается, что такова была местная традиция захоронения.

Находка была сделана на раскопках в местности Кахамаркилья неподалеку от Лимы, столицы Перу.

В месте захоронения также были найдены сосуды с различными травами, предположительно, служившие подношениями.


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