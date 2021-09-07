НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период пандемии усилена работа по профилактике религиозного экстремизма в сети Интернет. Об этом рассказал председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Карантинный режим привел к тому, что существенно выросла роль Интернета как основного источника информации для населения, в связи с чем увеличились риски потребления гражданами радикального религиозного контента. В период пандемии усилена работа по профилактике религиозного экстремизма в Интернете», - отметил глава Комитета.

В этой связи при координации Комитета по делам религий значительно усилена проактивная профилактическая работа в медиа-пространстве.

Так, если в первом полугодии 2020 года региональными специалистами было размещено более 26 тысяч публикаций, направленных на профилактику идеологии религиозного экстремизма, то за аналогичный период текущего года всего по стране опубликовано более 62 тысяч материалов.