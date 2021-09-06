В период пандемии качество воздуха улучшилось, но не везде – исследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период пандемии миллионы людей находились на карантине, промышленные предприятия простаивали, опустели автомобильные дороги и почти прекратилось воздушное сообщение. Все это привело к резкому снижению выбросов основных загрязнителей воздуха, особенно в городских районах. Многие горожане, но не все, впервые увидели голубое небо вместо сплошного грязного облака. Однако в некоторых частях мира из-за пожаров и песчаных бурь уровень загрязнения воздуха зашкаливал даже в период пандемии. Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) о связи качества воздуха и климата. В нем описаны основные факторы, определяющие то, чем мы дышим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Авторы нового исследования пришли к выводу, что качество воздуха, которое во многом зависит от деятельности человека, тесно связано с изменением климата. Они подтвердили, что в 2020 году во время экономического кризиса существенно сократились антропогенные выбросы загрязнителей воздуха. Но в это же время участились экстремальные метеорологические явления, многие из которых вызвали песчаные и пыльные бури, а также лесные пожары.

Эта тенденция сохраняется и в 2021 году. Уже в этом году масштабные лесные пожары в Северной Америке, Европе и Сибири повлияли на качество воздуха, которым дышат миллионы людей. По нескольким регионам и континентам пронеслись песчаные и пыльные бури.

«COVID-19 неожиданным образом сказался на качестве воздуха и временно привел к его улучшению на локальном уровне. Но то, что произошло в период пандемии, не может заменить работу по устранению основных факторов, которые ведут как к загрязнению, так и к изменению климата…», – сказал Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас.

По его словам, воздействие ряда загрязнителей воздуха происходит вблизи поверхности земли и сохраняется в течение нескольких дней или недель. Обычно оно ограничено определенной местностью. Что же касается воздействия, вызванного накоплением парниковых газов в атмосфере, то оно ощущается на протяжении десятилетий, а то и столетий, и приводит к изменениям окружающей среды во всем мире.

В ВМО отмечают, что загрязнение воздуха оказывает значительное воздействие на здоровье населения. Согласно последним оценкам, смертность, связанная с низким качеством воздуха, увеличилась с 2,3 миллиона в 1990 году до 4,5 миллиона в 2019 году.

Влияние COVID-19 на качество воздуха

На разных континентах изменения качества воздуха происходит по-разному. Правительства многих стран во всем мире в связи с пандемией COVID-19 приняли решения сократить число людей на мероприятиях, закрыть школы, отменить полеты, закрыть общественные заведения и так далее. Такая политика, которая вынудила людей оставаться дома, привела к беспрецедентному снижению выбросов загрязняющих веществ.

В Китае, в странах Европы и Северной Америки краткосрочное сокращение выбросов, связанное с COVID, совпало с долгосрочными мерами по снижению выбросов, что привело в 2020 году к резкому снижению концентраций PM2,5 (твёрдых частиц размером менее 2,5 микрон) по сравнению с предыдущими годами. Рост концентрации PM2,5 над Индией также был менее значительным, чем в предыдущие годы.

Однако некоторые исследования показывают, что, несмотря на резкое сокращение мобильности, во многих регионах мира концентрации PM2,5 по-прежнему не соответствовала рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Пожары

Из ВМО сообщают, что интенсивные лесные пожары привели к аномально высокой концентрации загрязнителей в атмосфере в тех частях мира, где в 2020 году отмечалась сильная засуха и необычная жара. Такая ситуация сложилась в декабре прошлого года на юго-западе Австралии.

Сезон 2020 года был отмечен экстремальными пожарами в Сибири и на западе США. Эти пожары привели к большой концентрации пирогенного углерода, выброшенного в атмосферу, с чрезвычайно плотными и обширными дымовыми шлейфами, которые можно было наблюдать из космоса. Пожары сильно повлияли на качество воздуха в Северной Америке, особенно на западе Соединенных Штатов.