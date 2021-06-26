РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:46, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    В перешедшей в «красную» зону Атырауской области рост заболевших COVID-19

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В перешедшей в «красную» зону Атырауской области растёт число инфицированных коронавирусом. 325 жителей региона проходят лечение от коронавируса в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 89 инфицированных. В в городе Атырау подтверждено 52 случая заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 5 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявили - 5 заболевших, в Индерском районе - 4, в Исатайском районе - 8, в Кызылкугинском районе - 6, в Курмангазинском районе - 1, в Махамбетском районе - 2 человека, в Макатском районе - 6 человек.

    Заболевание у 53 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 36 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 30 человек.
    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 404 человек, в модульной больнице - 114, во второй областной больнице – 97 пациентов, во фтизиопульманологическом центре – 6, в районных инфекционных стационарах - 43. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 43.
    По темпам распространения инфекции Атырауская область перешла в «красную» зону.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!