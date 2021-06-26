15:46, 26 Июнь 2021 | GMT +6
В перешедшей в «красную» зону Атырауской области рост заболевших COVID-19
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В перешедшей в «красную» зону Атырауской области растёт число инфицированных коронавирусом. 325 жителей региона проходят лечение от коронавируса в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 89 инфицированных. В в городе Атырау подтверждено 52 случая заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 5 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявили - 5 заболевших, в Индерском районе - 4, в Исатайском районе - 8, в Кызылкугинском районе - 6, в Курмангазинском районе - 1, в Махамбетском районе - 2 человека, в Макатском районе - 6 человек.
Заболевание у 53 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 36 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 30 человек.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 404 человек, в модульной больнице - 114, во второй областной больнице – 97 пациентов, во фтизиопульманологическом центре – 6, в районных инфекционных стационарах - 43. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 43.
По темпам распространения инфекции Атырауская область перешла в «красную» зону.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 404 человек, в модульной больнице - 114, во второй областной больнице – 97 пациентов, во фтизиопульманологическом центре – 6, в районных инфекционных стационарах - 43. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 43.
По темпам распространения инфекции Атырауская область перешла в «красную» зону.