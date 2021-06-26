В перешедшей в «красную» зону Атырауской области рост заболевших COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В перешедшей в «красную» зону Атырауской области растёт число инфицированных коронавирусом. 325 жителей региона проходят лечение от коронавируса в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 89 инфицированных. В в городе Атырау подтверждено 52 случая заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 5 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявили - 5 заболевших, в Индерском районе - 4, в Исатайском районе - 8, в Кызылкугинском районе - 6, в Курмангазинском районе - 1, в Махамбетском районе - 2 человека, в Макатском районе - 6 человек.