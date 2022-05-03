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    11:38, 03 Май 2022 | GMT +6

    В перечень социально значимых вошли 132 автобусных маршрута в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области перечень социально значимых сообщений предлагают увеличить до 132. Соответствующий проект постановления размещен на сайте открытых нормативно-правовых актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу , в список вошли внутриобластные, внутрирайонные и городские и пригородные маршруты. В прошлом году социально значимыми считали 126 автобусных сообщений. По информации разработчиков перечень расширили для «обеспечения доступного уровня тарифов и возможности свободного передвижения населения по территории Северо-Казахстанской области».

    В Петропавловске намерены субсидировать 13 дачных, 11 пригородных и 20 городских автобусных сообщений. На встрече с населением аким Булат Жумабеков обещал дачникам субсидировать маршруты и решить проблему с графиком движения автобусов. Из-за нерентабельности перевозчики не заинтересованы в них.

    Между тем недавно выяснилось, что городские власти задолжали перевозчикам десятки миллионов тенге субсидий.


    Фото: fotobus.msk.ru



    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Общество Северо-Казахстанская область Транспорт
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