В перечень социально значимых вошли 132 автобусных маршрута в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области перечень социально значимых сообщений предлагают увеличить до 132. Соответствующий проект постановления размещен на сайте открытых нормативно-правовых актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу , в список вошли внутриобластные, внутрирайонные и городские и пригородные маршруты. В прошлом году социально значимыми считали 126 автобусных сообщений. По информации разработчиков перечень расширили для «обеспечения доступного уровня тарифов и возможности свободного передвижения населения по территории Северо-Казахстанской области».

В Петропавловске намерены субсидировать 13 дачных, 11 пригородных и 20 городских автобусных сообщений. На встрече с населением аким Булат Жумабеков обещал дачникам субсидировать маршруты и решить проблему с графиком движения автобусов. Из-за нерентабельности перевозчики не заинтересованы в них.

Между тем недавно выяснилось, что городские власти задолжали перевозчикам десятки миллионов тенге субсидий.





Фото: fotobus.msk.ru







