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В пекинском метро запущена пилотная программа оплаты проезда по ладони

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Мая 2023, 11:51
В пекинском метро запущена пилотная программа оплаты проезда по ладони Фото: russian.news.cn

ПЕКИН. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - На одной из линий пекинского метро пассажирам больше не нужно прикладывать проездную карту или сканировать QR-код, теперь они могут входить и выходить «с пустыми руками», просто сканируя ладони. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщили в Комитете по делам транспорта города Пекина, в воскресенье стартовала пилотная программа по применению новой технологии на экспрессе до столичного международного аэропорта Дасин.

Пассажиру достаточно показать ладонь, чтобы пройти через турникеты на остановках линии после ввода биометрической информации о ладони через билетный автомат на станции и авторизации в популярном китайском мессенджере WeChat. Плата за проезд автоматически списывается после выхода.

Турникеты распознают рисунок ладони и вен без контакта. Новая технология позволяет пассажирам пользоваться метро, даже когда у них нет наличных и в их смартфонах разрядилась батарея.

В комитете заявили, что для защиты пользовательской информации применяются технологии маскировки и шифрования данных.


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