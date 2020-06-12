В Пекине впервые за несколько недель выявили локальный случай передачи коронавируса
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В пятницу в китайской столице впервые за несколько недель выявили локальный случай передачи заболевания новой коронавирусной инфекцией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные Госкомитета КНР по делам гигиены и здравоохранения.
Инфицированным оказался 52-летний мужчина с симптомами лихорадки. По словам больного, он в течение двух недель не выезжал за пределы Пекина и не контактировал с приезжими. Пациент и члены его семьи изолированы, по месту жительства восстановлены ограничительные меры. В настоящее время медицинскими специалистами проводится тщательное эпидемиологическое расследование данного случая заболевания коронавирусом.
В целом, за минувшие сутки в материковом Китае зафиксировано семь подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 6 – ввозные из-за рубежа, один – локальный (г.Пекин), а также обнаружен еще один бессимптомный случай коронавируса.
Всего в Китае на лечении остаются 65 пациентов с активной формой COVID-19.
Согласно последним официальным статданным, с момента вспышки эпидемии общее количество диагностированных COVID-19 в материковом Китае составило 83 064 человек, количество выздоровевших и выписанных из больниц - 78 365 человек, летальных исходов – 4634.
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