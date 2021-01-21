В Пекине впервые выявили «британский» штамм COVID-19

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Первые случаи заражения «британским» штаммом коронавирусной инфекции COVID-19 выявлены в Пекине, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление столичного Центра по контролю и профилактике заболеваний.

По словам представителей пекинского Центра по контролю и профилактике заболеваний, анализ двух случаев коронавируса позволяет предположить, что они принадлежат к штамму, который ранее был обнаружен в Великобритании. При этом, по предварительным данным, в этих случаях источник заражения является ввозным из-за рубежа.

Два случая заражения COVID-19 выявлены в столичном районе Дасин, где находится крупнейший международный аэропорт Пекина. Власти проверят на коронавирус всех лиц, которые прибыли в Пекин из-за границы или других регионов Китая после 10 декабря прошлого года.

Администрация Пекина также запретила жителям района Дасин покидать столицу в связи с выявлением новых случаев COVID-19.

В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Пекине, принято решение о закрытии детских садов с 21 января и переводе всех школьников на онлайн-обучение с 23 января.

Ранее сообщалось об обнаружении нового «британского» штамма коронавирусной инфекции в Южной Корее и Индонезии, во Франции, Испании, Бельгии, США и ряде других европейских стран. Из-за нового штамма коронавируса Япония запретит въезд в страну. Первый случай «британского» штамма коронавируса на прошлой неделе обнаружили и в России - выявлен у россиянина, вернувшегося из Великобритании.

В Казахстане же новый штамм коронавируса не выявлен. В Министерстве здравоохранения РК рассказали, есть ли риск распространения британского коронавируса в нашей стране.

В свою очередь, PhD, профессор Назарбаев Университета в области биомедицинской инженерии, ученая, волонтер MedSupport Дана Акилбекова рассказала, что нужно знать о новом штамме коронавируса.



