В Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – XXIV зимние Олимпийские игры стартуют 4 февраля в столице КНР – городе Пекине. Церемония открытия Олимпиады пройдет на Национальном стадионе «Птичье гнездо», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пекин является единственным городом, который принимал как летние, так и зимние Олимпийские игры. В Играх примут участие около 4 000 атлетов. Всего будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Новые дисциплины включены в программу соревнований по бобслею, шорт-треку, фристайлу, прыжкам на лыжах с трамплина и сноуборду. Олимпийские объекты поделены на три кластера: Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, КНР).

Зимняя Олимпиада в Пекине стартует в разгар праздничной недели, посвященной празднованию китайского Нового Года. 4 февраля – это еще праздник «Личунь» (Становление Весны), с которого начинается круговорот сезонов (весна, лето, осень и зима), именно поэтому китайский Новый Год называется Праздником Весны («Чуньцзе»).

Соревнования зимних Олимпийских игр проходят при строгих мерах безопасности, связанных с пандемией коронавируса. Все спортсмены и участники Олимпиады-2022 в Пекине, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, по прибытии в столицу КНР помещены в «закрытую систему замкнутого цикла» – так называемый «пузырь». Выйти за пределы «пузыря» невозможно, прогулки по Пекину исключены, ежедневно необходимо проходить тестирование на коронавирус.

Для предотвращения возможного распространения коронавируса и обеспечения безопасности всех участников международного спортивного мероприятия оргкомитетом «Пекин-2022» ранее было принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Оргкомитет также изъял билеты из открытой продажи и объявил, что их распределят среди определенных групп местных болельщиков. Только 150 тысяч зрителей за пределами «пузыря» будут приглашены для просмотра соревнований зимней Олимпиады.

Согласно официальной заявке, на зимней Олимпиаде в Пекине выступят 34 казахстанских спортсмена. Знаменосцы сборной на церемонии открытия Игр – шорт-трекист Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова. Главные надежды на награды связаны с командами по фристайлу.

На Играх в Пекине традиционными фаворитами считаются команды Норвегии, Германии, США, Канады. В неофициальном медальном зачете зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году победила сборная Норвегии с 39 наградами, на втором месте – сборная Германии (31), третьем – сборная Канады (29).