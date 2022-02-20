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В Пекине пройдет церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр

20 Февраля 2022 14:38
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В Пекине пройдет церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 20 февраля в Пекине состоится церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. Торжественное спортивное мероприятие пройдет на Национальном стадионе «Птичье гнездо», созданным в 2008 году для проведения летней Олимпиады, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В заключительный день Олимпиады в Пекине было разыграно пять комплектов наград. Представители Казахстана в воскресенье выступили в одной медальной дисциплине – лыжной гонке на 30 км.

Подробности церемонии закрытия Игр срежисированные главным постановщиком этого спортивного торжества Чжан Имоу пока держатся в секрете. По словам представителя оргкомитета Олимпиада Янь Цзяжуна, основными участниками мероприятия станут спортсмены. В церемонии будет подчеркнуто о статусе Пекина как столицы летних и зимних Олимпийских игр. На церемонии закрытия будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин.

Как пишет спортивный сайт insidethegames, в ходе церемонии закрытия Игр традиционно будет поднят флаг Греции, прародительницы Олимпийских игр, затем поднимут флаг КНР, нынешней хозяйки Игр и наконец флаг Италии, страны-организатора следующей зимней Олимпиады.

Церемония будет проходить с участием мэров Пекина, Милана и Кортина-д’Ампеццо.

На стадионе «Птичье гнездо» состоятся награждения победительниц и победителей женского и мужского лыжных марафонов. Наградят самых титулованных спортсменов в истории этих Игр – норвежку Терезу Йохауг и россиянина Александра Большунова – ставшими трехкратными олимпийскими чемпионами по итогам Олимпиады-2022.

Состоится традиционное представление от будущих хозяев Игр - Италии. Презентация пройдет под руководством признанного во всем мире постановщика больших шоу Марко Балича. В нем примут участие итальянская поп-певица Малика Аяне и скрипач Джованни Андреа Занон.

Выступят с речью глава Оргкомитета «Пекин-2022» Цай Ци и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Глава МОК завершит свое выступление традиционными словами, призывая молодежь со всего мира собраться через четыре года в Милане и Кортина-д’Ампеццо на XXV зимние Олимпийские игры.

Затем олимпийское знамя будет спущено под звуки олимпийского гимна и погаснет олимпийский огонь, который горел в снежинке на протяжении всех этих Игр в Пекине.

В рамках церемонии закрытия Китай передаст олимпийскую эстафету Италии.

Напомним, что торжественная церемония закрытия летних Олимпийских игр в Пекине в 2008 году также проходила на национальном стадионе «Птичье гнездо», который вмещает 80 тысяч человек. В этот раз шоу будет немного скромнее, ковидные ограничения внесли коррективы и в масштабы заполняемости спортивного объекта.

Церемония закрытия завершится фейерверком.

Сборную Казахстана на зимней Олимпиаде в Пекине представляли 34 спортсмена. В целом на Играх было разыграно 109 комплектов медалей в семи видах спорта, объединяющих 15 дисциплин.

Следующие XXV зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году.



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#Китай   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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