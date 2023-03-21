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В Пекине прошло празднование Наурыза

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Марта 2023, 20:39
В Пекине прошло празднование Наурыза Фото: gov.kz

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Посольстве Казахстана в Китае традиционно отметили Наурыз мейрамы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Гостями и активными участниками празднования стали представители казахской диаспоры в Китае, казахстанские дипломаты и члены их семей, сотрудники Секретариата Шанхайской организации сотрудничества и представительств национальных компаний Казахстана, а также казахстанские студенты, обучающиеся в китайских вузах.

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В рамках торжественного мероприятия известный китайский писатель, бывший депутат Народного политического консультативного совета Китая, автор переводов на китайский язык произведений Абая Кунанбайулы Акбар Мажит произнес «бата» и благословил собравшихся гостей.


Посольством организован праздничный концерт, в котором наряду с детьми дипломатов и казахстанцев, работающих в Пекине, выступили с различными номерами местные қандасы.

Особое настроение собравшимся подарили казахские песни «Наурыз мереке», «Наурыз-Думан», танцы «Балдырған», «Аққулар» в исполнении артистов, а также состязания по таким национальным видам спорта, как асық ату, тоғызқұмалақ, арқан тарту.

Для гостей мероприятия накрыли праздничный дастархан с богатым выбором блюд традиционной казахской кухни и главным весенним угощением – наурыз көже.

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