В Пекине прошел военный парад по случаю 70-летия образования КНР

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В китайской столице в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики (КНР) прошел военный парад. В нем приняли участие 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК), 580 единиц боевой техники и 160 военных самолетов, сообщает корреспондент «Казинформ» с места событий. Парад принял председатель КНР Си Цзиньпин.

Впервые для широкой публики были продемонстрированы новые образцы боевой техники: межконтинентальная баллистическая ракета «DF-41», ракета-носитель гиперзвукового глайдера «DF-17», стратегический бомбардировщик H-N6, сверхзвуковая крылатая ракета «CJ-100» и ударный беспилотник «Lijian» (с применением технологии «стелс») и другое вооружение.

Воздушная часть парада придала зрелищности военному мероприятию. Над небом Пекина пролетели бомбардировщики, истребители, боевые вертолеты и транспортные самолеты. Сводный оркестр из 1,3 тыс. военнослужащих обеспечил музыкальное сопровождение парада.





Впервые в военном параде приняли участие китайские миротворцы. КНР имеет крупный контингент миротворцев среди постоянных членов Совета Безопасности ООН (более 2,5 тыс.). Продолжительность парада составила 80 минут.

После парада состоялась торжественная демонстрация, в которой приняли участие около 100 тыс. чел., представляющие все слои китайского общества. Участники прошли по главной улице столицы Чананьцзе и площади Тяньаньмэнь. В честь государственного праздника выпущено 70 тыс. голубей и цветных воздушных шаров.

Далее торжества продолжатся гала-концертом и фейерверком.

Напомним, с сегодняшнего дня в Китае наступает период «Золотой недели» - жители Поднебесной отдыхают вплоть до 7 октября.



