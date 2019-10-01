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вчера 23:21
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вчера 20:45
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вчера 20:38
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В Пекине прошел военный парад по случаю 70-летия образования КНР
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В китайской столице в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики (КНР) прошел военный парад. В нем приняли участие 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК), 580 единиц боевой техники и 160 военных самолетов, сообщает корреспондент «Казинформ» с места событий. Парад принял председатель КНР Си Цзиньпин.
Впервые для широкой публики были продемонстрированы новые образцы боевой техники: межконтинентальная баллистическая ракета «DF-41», ракета-носитель гиперзвукового глайдера «DF-17», стратегический бомбардировщик H-N6, сверхзвуковая крылатая ракета «CJ-100» и ударный беспилотник «Lijian» (с применением технологии «стелс») и другое вооружение.
Воздушная часть парада придала зрелищности военному мероприятию. Над небом Пекина пролетели бомбардировщики, истребители, боевые вертолеты и транспортные самолеты. Сводный оркестр из 1,3 тыс. военнослужащих обеспечил музыкальное сопровождение парада.
Впервые в военном параде приняли участие китайские миротворцы. КНР имеет крупный контингент миротворцев среди постоянных членов Совета Безопасности ООН (более 2,5 тыс.). Продолжительность парада составила 80 минут.
После парада состоялась торжественная демонстрация, в которой приняли участие около 100 тыс. чел., представляющие все слои китайского общества. Участники прошли по главной улице столицы Чананьцзе и площади Тяньаньмэнь. В честь государственного праздника выпущено 70 тыс. голубей и цветных воздушных шаров.
Далее торжества продолжатся гала-концертом и фейерверком.
Напомним, с сегодняшнего дня в Китае наступает период «Золотой недели» - жители Поднебесной отдыхают вплоть до 7 октября.
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