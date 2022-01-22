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В Пекине произошло землетрясение

22 Января 2022 18:29
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В Пекине произошло землетрясение

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В столице КНР в субботу произошло землетрясение магнитудой 2,0. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Подземные толчки зафиксированы в районе Чанпин на северо-западе Пекина. Очаг залегал на глубине 15 км. В этом районе китайской столицы проживают более 2,26 млн жителей.

В центре города, в примерно 35-40 километрах от эпицентра, толчки не ощущались.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.


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#Китай   #Землетрясение  
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