В Пекине повысили уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В китайской столице выявили за истекшие сутки 31 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом в среду сообщает городской комитет по делам гигиены и здравоохранения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Всего с начала эпидемии в Пекине зафиксировано 557 случаев заболевания коронавирусом, 411 человек вылечились и выписаны из больниц, девять умерли.

После почти двухмесячного отсутствия новых случаев заболевания, в Пекине 11 июня был зафиксирован инфицированный. С 11 по 16 июня в китайской столице выявлено 137 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Из-за новой вспышки коронавируса, связанной с крупнейшим оптовым рынком «Синьфанди» районе Фэнтай на юге Пекина со среды, 17 июня 2020 года в китайской столице повышен уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения с третьего до второго. Вспышка COVID-19 уже распространилась на девять районов столицы Китая.

Временно прекращены занятия в начальных и средних школах города, введен запрет на посещение Пекина туристами из других регионов Китая, а также на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Вновь закрываются фитнес-залы и бассейны. Музеям, библиотекам и другим досуговым учреждениям столицы указано на необходимость соблюдения лимита посещаемости – не превышать 30% от их максимальной вместимости.

Кроме того, предписано снизить коэффициент заполняемости общественного наземного и подземного транспорта. Таксомоторным компаниям запрещено осуществлять перевозку пассажиров за пределы Пекина.

Введен строгий контроль на выезд из Пекина жителям районов с высоким уровнем инфицирования COVID-19. Рекомендовано без острой необходимости не покидать пределы китайской столицы.

Во вторник аэропорты Пекина отменили около 40% внутренних рейсов. Так, только в новом международном аэропорту «Дасин» из 460 рейсов 260 были отменены.

Введен усиленный режим контроля во всех жилых комплексах, которых насчитывается в столице свыше 7 тысяч. При входе на их территорию вновь измеряется температура тела, проверяется индивидуальный «код здоровья», а также проводится дезинфекция подъездов и дворов.

В ходе операции «стук в дверь» выявлены более 200 тысяч жителей Пекина, посещавшие оптовый рынок «Синьфади» с 30 мая текущего года. Все они помещены под домашнее наблюдение, продолжается ими сдача тестов на определение нуклеиновых кислот COVID-19.

Пока не требуется приостановление предприятиями производства в Пекине, но рекомендуется по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.

В целом, всего в материковом Китае за минувшие сутки выявили 44 новых случая заболевания коронавирусом, из них 11 – ввозные, 33 – локальные (в Пекине - 31), а также еще 11 бессимптомных носителей.

Согласно последним официальным статданным, с момента вспышки эпидемии общее количество диагностированных COVID-19 в материковом Китае составило 83 265 человек, количество выздоровевших и выписанных из больниц - 78 379 человек, летальных исходов – 4634. В настоящее время 252 пациента проходят лечение от коронавируса.