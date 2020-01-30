В Пекине перестраивают больницу «Сяотаншань»

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Начались ремонтные работы в пекинском госпитале «Сяотаншань», принявшем одну седьмую часть всех больных атипичной пневмонией в Китае в 2003 году, передает МИА «Казинформ».

Глава комитета по делам здравоохранения китайской столицы Лэй Хайчао в четверг в кулуарном общении с журналистами после брифинга по борьбе с новой коронавирусной инфекцией подтвердил циркулирующие в последние дни в местных СМИ сведения о реконструкции больницы «Сяотаншань».

«В настоящее время здание больницы устарело, нуждается в обновлении, уже идут ремонтные работы», - сообщил он.

Напомним, что госпиталь «Сяотаншань» был построен в 2003 году в Пекине для сдерживания эпидемии атипичной пневмонии в рекордные сроки - за семь дней. Площадь медучреждения 25 тысяч квадратных метров, позволяющая расположить одну тысяч коек.

Тогда в госпитале были четко разделены зоны пациентов, медперсонала и материально-технического обеспечения. В условиях тотальной физической изоляции в госпитале не было зарегистрировано ни одного случая внутрибольничной инфекции.

Аналогичное медучреждение по модели пекинского госпиталя «Сяотаньшань» строится в Ухане, эпицентре распространения нового типа коронавируса.

По последним данным, в Китае число зараженных новым вирусом превысило 8 тысяч человек, из них скончалось 170. Вылечено и выписано из больниц 124 человека.



