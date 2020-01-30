В Пекине перестраивают больницу «Сяотаншань»
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Начались ремонтные работы в пекинском госпитале «Сяотаншань», принявшем одну седьмую часть всех больных атипичной пневмонией в Китае в 2003 году, передает МИА «Казинформ».
Глава комитета по делам здравоохранения китайской столицы Лэй Хайчао в четверг в кулуарном общении с журналистами после брифинга по борьбе с новой коронавирусной инфекцией подтвердил циркулирующие в последние дни в местных СМИ сведения о реконструкции больницы «Сяотаншань».
«В настоящее время здание больницы устарело, нуждается в обновлении, уже идут ремонтные работы», - сообщил он.
Напомним, что госпиталь «Сяотаншань» был построен в 2003 году в Пекине для сдерживания эпидемии атипичной пневмонии в рекордные сроки - за семь дней. Площадь медучреждения 25 тысяч квадратных метров, позволяющая расположить одну тысяч коек.
Тогда в госпитале были четко разделены зоны пациентов, медперсонала и материально-технического обеспечения. В условиях тотальной физической изоляции в госпитале не было зарегистрировано ни одного случая внутрибольничной инфекции.
Аналогичное медучреждение по модели пекинского госпиталя «Сяотаньшань» строится в Ухане, эпицентре распространения нового типа коронавируса.
По последним данным, в Китае число зараженных новым вирусом превысило 8 тысяч человек, из них скончалось 170. Вылечено и выписано из больниц 124 человека.
- Минздрав РК предупредил об уголовной ответственности за фейковые новости о коронавирусе
- В Алматы просят не поддаваться на провокации: случаев коронавируса нет
- Прибывших из Китая с подозрением на коронавирус продолжают госпитализировать в Казахстане
- Шесть тысяч человек не могут покинуть круизный лайнер из-за китайской пары с симптомами коронавируса
- Слухи о распространении коронавируса в Казахстане не подтвердились - Елжан Биртанов
- $14 млн выделил Фонд Джека Ма на разработку вакцины от нового коронавируса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана