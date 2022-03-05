В Пекине открылась сессия высшего законодательного органа КНР

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, парламент) в субботу приступило к проведению ежегодной сессии. Церемония открытия состоялась в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» с места событий.

«Объявляю 5-ю сессию ВСНП 13-го созыва открытой», - произнес председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) Ли Чжаньшу.

На повестке дня нынешней сессии – заслушивание и рассмотрение доклада о работе правительства за 2021 год и проекта плана социально-экономического развития на 2022 год, центрального и местного бюджетов за прошедший год и их проекты на текущий год.

Сессия завершает полномочия депутатского корпуса нынешнего созыва.

Парламентарии обсудят проекты решений по выборам и числу депутатов на первую сессию ВСНП14-го созыва 2023 года и по процедуре выборов членов законодательного органа страны от специальных административных районов КНР Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао).

Будут заслужены отчеты председателя Верховного народного суда и генерального прокурора Верховной народной прокуратуры КНР.

Сессия будет длиться неделю и завершится 11 марта.

В центре внимания текущей сессии рассмотрение вопросов экономического развития, внешней и оборонной политики.



