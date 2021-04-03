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    10:15, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    В Пекине от коронавируса привиты более 10 млн человек

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Пекине от коронавируса привиты более 10 млн человек. Об этом сообщает муниципальный комитет по делам здравоохранения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на 2 апреля текущего года в общей сложности использовано 16,05 млн доз вакцин, привито более 10 млн жителей китайской столицы. Из них более 6,04 млн человек получили обе дозы вакцины, и около 3,96 млн человек – первую дозу.

    При этом около 9,33 млн реципиентов вакцины - в возрасте от 18 до 59 лет. К тому же, в Пекине вакцинировано более 670 тыс. жителей в возрасте 60 лет и старше, 551 человек из которых старше 90 лет.

    Население Пекина составляет более 21 млн человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Китай Общество Мировые новости
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