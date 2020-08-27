В Пекине не осталось ни одного больного коронавирусом
ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Последние два пациента, инфицированные коронавирусом вкитайской столице, выписаны из больницы, передает собственный корреспондент МИА«Казинформ» со ссылкой на столичный комитет гигиены и здравоохранения.
В Пекине впервые с начала эпидемии коронавируса не осталось ни одного
зараженного COVID-19.
Напомним, что за все время распространения коронавируса в китайской столице
зарегистрировано 935 случаев инфицирования COVID-19, из них 335 – после июньской
вспышки заболеваемости, произошедшей на оптовом рынке «Синьфади».
Сейчас власти Пекина ослабили меры эпидемиологического контроля: ношение маски
на улице не обязательно. Но маски необходимо носить в общественном транспорте и
местах скопления людей (торговые центры, культурные и развлекательные заведения,
госучреждения).
По официальной статистике, в материковом Китае вылечились более 94% зараженных.
С декабря 2019 года заразились Covid-19 около 85 тыс. человек. Показатель
смертности составляет 5,45% (скончались более 4,6 тысячи человек).
В больницах по всей стране находятся 324 человека с подтвержденным диагнозом (за
минувший день выздоровел 31). У четырех пациентов заболевание протекает в
тяжелой форме.
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