В Пекине не осталось ни одного больного коронавирусом

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Последние два пациента, инфицированные коронавирусом вкитайской столице, выписаны из больницы, передает собственный корреспондент МИА«Казинформ» со ссылкой на столичный комитет гигиены и здравоохранения.

В Пекине впервые с начала эпидемии коронавируса не осталось ни одного

зараженного COVID-19.

Напомним, что за все время распространения коронавируса в китайской столице

зарегистрировано 935 случаев инфицирования COVID-19, из них 335 – после июньской

вспышки заболеваемости, произошедшей на оптовом рынке «Синьфади».

Сейчас власти Пекина ослабили меры эпидемиологического контроля: ношение маски

на улице не обязательно. Но маски необходимо носить в общественном транспорте и

местах скопления людей (торговые центры, культурные и развлекательные заведения,

госучреждения).

По официальной статистике, в материковом Китае вылечились более 94% зараженных.

С декабря 2019 года заразились Covid-19 около 85 тыс. человек. Показатель

смертности составляет 5,45% (скончались более 4,6 тысячи человек).

В больницах по всей стране находятся 324 человека с подтвержденным диагнозом (за

минувший день выздоровел 31). У четырех пациентов заболевание протекает в

тяжелой форме.