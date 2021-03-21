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    09:44, 21 Март 2021 | GMT +6

    В Пекине и Шанхае отпраздновали Наурыз

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    ПЕКИН-ШАНХАЙ.КАЗИНФОРМ – В китайских мегаполисах Пекин и Шанхай казахстанские дипломаты и представители национальных компаний в КНР отпраздновали Наурыз мейрамы.

    В столице Китая в рамках мероприятия прошли соревнования по национальным видам спорта, был накрыт праздничный дастархан, где помимо традиционных блюд и напитков – баурсаков, мантов, куырдака, шубата и кумыса, обязательным атрибутом стал Наурыз коже.

    Праздничную атмосферу создавали песни о Наурызе, национальные танцы и обряды, солнечная погода и чистый воздух в Пекине.


    Подведены итоги конкурса детских рисунков, всем участникам были вручены благодарственные письма и памятные подарки.


    Не менее красочней и содержательней Наурыз мейрамы был проведен в Шанхае.

    Дети совместно с взрослыми подготовили и показали праздничный концерт. Вниманию зрителей были представлены песни, кюи, театрализованное представление казахских традиций.







    Теги:
    Китай Наурыз Международная деятельность Общество
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