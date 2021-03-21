09:44, 21 Март 2021 | GMT +6
В Пекине и Шанхае отпраздновали Наурыз
ПЕКИН-ШАНХАЙ.КАЗИНФОРМ – В китайских мегаполисах Пекин и Шанхай казахстанские дипломаты и представители национальных компаний в КНР отпраздновали Наурыз мейрамы.
В столице Китая в рамках мероприятия прошли соревнования по национальным видам спорта, был накрыт праздничный дастархан, где помимо традиционных блюд и напитков – баурсаков, мантов, куырдака, шубата и кумыса, обязательным атрибутом стал Наурыз коже.
Праздничную атмосферу создавали песни о Наурызе, национальные танцы и обряды, солнечная погода и чистый воздух в Пекине.
Подведены итоги конкурса детских рисунков, всем участникам были вручены благодарственные письма и памятные подарки.
Не менее красочней и содержательней Наурыз мейрамы был проведен в Шанхае.
Дети совместно с взрослыми подготовили и показали праздничный концерт. Вниманию зрителей были представлены песни, кюи, театрализованное представление казахских традиций.