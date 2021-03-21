В Пекине и Шанхае отпраздновали Наурыз

ПЕКИН-ШАНХАЙ.КАЗИНФОРМ – В китайских мегаполисах Пекин и Шанхай казахстанские дипломаты и представители национальных компаний в КНР отпраздновали Наурыз мейрамы.

В столице Китая в рамках мероприятия прошли соревнования по национальным видам спорта, был накрыт праздничный дастархан, где помимо традиционных блюд и напитков – баурсаков, мантов, куырдака, шубата и кумыса, обязательным атрибутом стал Наурыз коже.

Праздничную атмосферу создавали песни о Наурызе, национальные танцы и обряды, солнечная погода и чистый воздух в Пекине.

Подведены итоги конкурса детских рисунков, всем участникам были вручены благодарственные письма и памятные подарки.

Не менее красочней и содержательней Наурыз мейрамы был проведен в Шанхае.

Дети совместно с взрослыми подготовили и показали праздничный концерт. Вниманию зрителей были представлены песни, кюи, театрализованное представление казахских традиций.















