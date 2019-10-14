В педофилии подозревают бродившего по женским туалетам торговых домов мужчину в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Досудебное расследование начала полиция после жалобы продавцов торговых домов на подозрительного мужчину, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Особая просьба обратить внимание на эти две фотографии одного и того же человека, который вчера, 12.10.2019 в торговом доме «Манакбай», спрятавшись в женском туалете, подглядывал за женщинами и девочками с помощью зеркала и сотового телефона. Также в тёмной одежде его сфотографировали работники «Сити Центра» (торговый дом в Павлодаре - Казинформ) по улице Сатпаева, где он таким же образом подглядывал в женском туалете, - сообщил на своей страничке в Instagram один из бутиков детских игрушек. - После выяснилось, что он был также замечен в женском туалете ЦУМа. Просьба: кто узнал его или увидит в ближайшее время, сообщить в полицию или задержать с помощью сотрудников охраны».





По словам продавцов, мужчина, возможно, имеет автомобиль, так как продавцы видели его садившимся за руль.

«Он очень опасен, находясь на свободе. Мы рискуем нашими близкими, детьми в первую очередь. Всем неравнодушным просьба откликнуться на его поимку, - добавили в бутике. - Его особые приметы: рост примерно 175-180 сантиметров. Азиатской внешности, похож больше на метиса; вырез глаз обычный, среднего телосложения, есть выпуклость живота; внешне не вызывает у окружающих подозрения, так как одет прилично, опрятен».

В полиции отметили, что по этому случаю уже начато досудебное расследование по статье 124 УК РК.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к данному факту», - заявили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.