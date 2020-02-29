В павлодарскую колонию пытались пронести наркотики в конфетах

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками учреждения АП-162/1 ДУИС по Павлодарской области была пресечена попытка проникновения запрещенного предмета на территорию учреждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС области.

Так, при досмотре продуктов питания, в карамельной конфете был обнаружен сверток. Незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа южного отдела полиции УП г. Павлодар. Вещество было изъято на экспетризу.

«Согласно заключению экспертизы, вещество в конфете является психотропным. Необычная «передачка» предназначалась осужденному, отбывающему наказание в виде лишения свободы за разбой и грабеж. Конфеты принес знакомый, который будет привлечен к ответственности согласно законодательства», - сообщили в пресс-службе ДУИС.

По информации ДУИС, опасные передачи в колонию пытаются передать нередко. Для этого знакомые осужденных проявляют особую изобретательность. Так, пытались передать запрещенные вещества в фильтре сигарет, губке обуви и влажных салфетках.



