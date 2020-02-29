+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 10 °С
USD 381.10 EUR 420.81
RUB 5.65 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В павлодарскую колонию пытались пронести наркотики в конфетах

29 Февраля 2020 18:01
Поделиться:
В павлодарскую колонию пытались пронести наркотики в конфетах

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками учреждения АП-162/1 ДУИС по Павлодарской области была пресечена попытка проникновения запрещенного предмета на территорию учреждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС области.

Новости по теме
Попавшие в ДТП в Актюбинской области таджикистанцы  продолжили свой путь
Карагандинский полицейский лег на землю, чтобы не пустить водителей на трассу На полтора года тюрьмы осуждены бывшие полицейские в Актюбинской области Полицейские Туркестанской области задержали вымогателей, требовавших миллион тенге

Так, при досмотре продуктов питания, в карамельной конфете был обнаружен сверток. Незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа южного отдела полиции УП г. Павлодар. Вещество было изъято на экспетризу.

«Согласно заключению экспертизы, вещество в конфете является психотропным. Необычная «передачка» предназначалась осужденному, отбывающему наказание в виде лишения свободы за разбой и грабеж. Конфеты принес знакомый, который будет привлечен к ответственности согласно законодательства», - сообщили в пресс-службе ДУИС.

По информации ДУИС, опасные передачи в колонию пытаются передать нередко. Для этого знакомые осужденных проявляют особую изобретательность. Так, пытались передать запрещенные вещества в фильтре сигарет, губке обуви и влажных салфетках.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Другие государственные органы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив