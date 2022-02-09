В Павлодарской возобновили движение на республиканской трассе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Движение вновь открыто на автодороге Кызылорда-Павлодар, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«9 февраля, с 07.30, в связи с улучшением погодных условий в Карагандинской области открыто движение на участке автодороги республиканского значения Кызылорда-Павлодар (1206-1135-й километры)», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

По информации ведомства, движение возобновлено от посёлка Шидерты зоны города Экибастуз до границы Карагандинской области для всех видов транспорта.

Напомним, вчера движение на этой дороге было остановлено из-за сильного тумана.