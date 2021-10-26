В павлодарской промзоне ведут ртутный мониторинг

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На севере Павлодара взяли пробы вод и почвы на проверку концентрации ртути, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель мониторинга - установление уровня содержания ртути в объектах окружающей среды (атмосферный воздух, почва, подземные и поверхностные водные объекты). В этом году ртутный мониторинг проводится аккредитованным испытательным центром ТОО «Gio Trade», - сообщили в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

Там отметили, что каждый год в качестве природоохранных мероприятий управление ведёт ртутный мониторинг. Поэтому для контроля лабораторных исследований по графику специалисты ведомства выехали в Северную промышленную зону Павлодара для отбора проб подземных вод и почвы.

«​Взятые пробы будут отправлены в лабораторию для определения концентрации ртути, - отметили они. – Ранее, 30 сентября 2021 года, РГП «Казгидромет» и «Росгидромет» совместно был произведён отбор проб поверхностных вод реки Иртыш на границе двух государств на содержание ртути. Согласно результатам лабораторных исследований превышений концентрации ртути не обнаружено».