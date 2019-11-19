В Павлодарской области жительницам дальних сёл помогают создать свой бизнес

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Проект «Повышение потенциала сельских неправительственных организаций в Павлодарской области» организовал общественный фонд «Жауказын» из мела Сарышыганак города Аксу Павлодарской области под руководством известного волонтёра Калимаш Баймухановой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект направлен на решение одной из основных проблем нашего сельского округа, которая заключалась в развитии системы поддержки женского предпринимательства и переподготовки сельских женщин, создание занятости на базе личных подворий. Проектный штаб в селе Сарышыганак стал местом поддержки развития занятости в Кызылжарском сельском округе; в начале реализации проекта стало понятно, что есть интерес у многих семей развивать личные подворья», - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель общественного фонда «Жауказын» из села Сарышыганак города Аксу Павлодарской области Калимаш Баймуханова.





Сначала организаторы такой кампании подготовили информационные листки, нашли активных женщин в сёлах, связались с ними напрямую, раздали листовки о государственных программах и запланировали встречи с центром занятости Аксу, отметила К. Баймуханова. По её словам, инициаторы проекта и их волонтёрский штаб информировал центр занятости, Аксуский филиал палаты предпринимателей Павлодарской области и отдел внутренней политики города о начале проекта и планом мероприятий, а штаб разработал целый цикл мероприятий по посещению малых сёл округа, определению реального состояния занятости женщин в сёлах.

«Мобильный консультационный центр в течение проекта информировал инициативных, безработных женщин о государственных программах с выездом в села Кызылжарского сельского округа города Аксу, чтобы повысить уровень информирования женщин о государственных программах, - добавила Калимаш Баймуханова. - 200 женщин получили листовки - информацию о государственных программах; 50 женщин получили консультацию о государственных программах совместно с центром занятости города Аксу».





Как стало известно, в самом селе Сарышыганак, небольшом и весьма отдалённом от городов населённом пункте, заработал настоящий консультационный центр. Там в ходе проекта тоже вели большую работу, например: обсудили вопросы по профессиональной переподготовке сельских женщин, провели семинар-тренинг «Как начать своё дело» с деловыми женщинами Павлодарской области для стимулирования, вдохновения открытия собственного бизнеса сельскими женщинами.

Мобильный консультационный центр для разъяснения женщинам возможностей по открытию своего бизнеса работал и в малом селе Борыктал. В результате работы выездного консультационного центра там был создан так называемый женский комитет действия, который поможет его жительницам открыть собственное дело и кормить семьи. Даже в малом селе Жана шаруа К. Баймуханова и её единомышленницы, по её словам, устроили встречу с инициативными женщинами по вопросам обучения и переподготовки, получения грантов и кредитов.





«Мероприятия проводились и стали возможными в рамках проекта «Повышение потенциала сельских неправительственных организаций в Павлодарской области», реализуемого объединением юридических лиц «Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской области» в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан», - уточнила К. Баймуханова.