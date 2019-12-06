В Павлодарской области завершили строительство Майского группового водопровода

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - К групповому водопроводу подключат 15 сел с численностью населения 9,7 тысячи человек, А до конца года разводящие сети обещают сдать еще в 11 селах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спустя почти десять лет после начала строительства в Майском районе сдали групповой водопровод и теперь ждут лишь разбора воды. Как только абоненты будут готовы принимать воду, централизованное водоснабжение запустят», - сообщила журналистам пресс-служба акима Павлодарской области.

По данным властей, проект по реконструкции водопровода, который работал в Майском районе до 90-х годов прошлого века, разработали в 2010 году. Заказчиком строительных работ стал Комитет по водным ресурсам, но договор с ТОО «Центрстрой-комплект НС», которое несвоевременно и некачественно выполняло работы, пришлось в судебном порядке расторгнуть. После этого за дело взялась другая подрядная организация – ТОО «Лига-Финанс», однако и с ней пришлось судиться, а в 2015 году из-за паводков на некоторых участках водопровода размыло дороги и затопило водозаборные скважины.

«В 2017 году была проведена корректировка проекта, потому что количество сел и численность населения, а, значит, и объемы водопотребления снизились, - заявили в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области. - С 2018 по 2019 год строительными работами занималось республиканское предприятие «Казводхоз». Стоимость объекта оценивается в 5,4 миллиарда тенге, сегодня уже ведутся пуско-наладочные работы водопровода».





К групповому водопроводу подключат 15 сел с численностью населения 9,7 тысячи человек. В селах Жумыскер, Коктобе и Бозша внутрипоселковые сети уже построены. До конца года разводящие сети обещают сдать еще в 11 селах. На эти цели в 2019 году выделили более 3,2 миллиарда тенге, в том числе 2,7 миллиарда из республиканского бюджета, а 518 миллионов – из областного, подчеркнули в облакимате. К Майскому групповому водопроводу могут подключить населенные пункты сельской зоны Аксу. С таким предложением в августе этого года во время посещения строительных участков выступил аким Павлодарской области Булат Бакауов.

«Уже готовы проекты по строительству водопроводов в селах Мамайыта Омарова, Курколь и Енбек, где проживает около 4 тысяч человек, - сказал тогда Б. Бакауов. - Если в каждом из этих сел бурить скважины, устанавливать насосные станции и прочую инфраструктуру, это обойдется бюджету примерно в 1 миллиард тенге и выйдет намного дешевле, если мы проведем к этим селам трубу от Майского группового водопровода. В этом случае дебет воды гарантирован; есть специалисты, которые будут обслуживать сети, а тариф для потребителей будет ниже».