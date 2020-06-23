В Павлодарской области зарегистрирован ещё 21 случай коронавируса

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Среди заболевших – жители Павлодара, Аксу и посёлка Достык, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«COVID-19 подтверждён у девяти мужчин с 1945 по 1985 год рождения и у двенадцати женщин с 1959 по 2000 год рождения. Из них 17 жителей города Павлодара, трое – города Аксу, и один проживает в посёлке Достык Аксу», - сообщили прессе в межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.

По данным МВК, трое из этих пациентов проходили обследование как контактные с людьми, у которых ранее выявили КВИ, дома, на работе и в общении. Ещё 18 заболевших сами обратились в медицинские организации, когда ухудшилось их самочувствие: повысилась температура, а также появились боль в горле, слабость и кашель.

«ПЦР-исследования дали положительный результат на COVID-19, пациенты госпитализированы в инфекционный стационар города Павлодара. Состояние удовлетворительное, пациенты получают соответствующее лечение, круг контактных лиц установлен», - добавил источник, сообщив, что силами филиала ЦНЭ проведена заключительная дезинфекция в очагах.

По состоянию на 22 июня в Павлодарской области зарегистрирован 521 случай заболевания коронавирусной инфекцией.