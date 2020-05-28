В Павлодарской области запущен седьмой сервисный акимат
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Акимат района Аккулы Павлодарской области открыл сервисный акимат в здании районного дома культуры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Теперь специалисты отделов образования, социальной защиты населения, земельных отношений, архитектуры и строительства сконцентрированы в одном месте», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе департамента Агентства по противодействию коррупции по Павлодарской области.
В церемонии торжественного открытия приняли участие руководство района, антикоррупционной службы по Павлодарской области, замредседателя республиканской специальной мониторинговой группы при антикоррупционной службе Рафаель Гасанов.
«Специфика рабочего пространства призвана сократить дистанцию между государством и обществом, а также однозначно исключает привычный бюрократический подход к решению проблем граждан, повышает оперативность и удобство получения услуг. Открытие фронт-офиса - это трансформация госаппарата, формирование госслужащих новой формации, а также повышении комфортности в обслуживании населения», - добавили в департаменте.
Проект, по данным источника, реализован для обеспечения открытости и прозрачности госорганов и для претворения в жизнь концепции «Слышащее государство», озвученной Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ближайшие дни аналогичные сервисные акиматы будут запущены в Успенском и Иртышском районах.
«На сегодняшний день в Павлодарской области 37 государственных органов перешли на открытый формат работы по принципу «Open space», - отметили в ведомстве.
Фото департамента Агентства по противодействию коррупции по Павлодарской области.
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