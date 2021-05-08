В Павлодарской области запретили въезд 16 гражданам из РФ, Кыргызстана и Узбекистана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области продолжается мониторинг за перемещением лиц на 4 автомобильных пунктах пропуска государственной границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

С момента введения ограничений в область прибыло 100 668 лиц (в среднем 250-550 человек в сутки). В карантинные стационары для ПЦР обследования помещено 2 988 граждан РК. Не допущен въезд в страну 1 307 нерезидентам, прибывшим без справок.

За последние сутки 6 мая 2021 г. через границу прошло 480 граждан, в карантинный стационар помещено 14 человек. Подтвержденных случаев на автопереходах не выявлено. Запрещен въезд в страну 16 гражданам из РФ, Кыргызстана и Узбекистана.