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    19:29, 07 Май 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области запретили въезд 16 гражданам из РФ, Кыргызстана и Узбекистана

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области продолжается мониторинг за перемещением лиц на 4 автомобильных пунктах пропуска государственной границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    С момента введения ограничений в область прибыло 100 668 лиц (в среднем 250-550 человек в сутки). В карантинные стационары для ПЦР обследования помещено 2 988 граждан РК. Не допущен въезд в страну 1 307 нерезидентам, прибывшим без справок.

    За последние сутки 6 мая 2021 г. через границу прошло 480 граждан, в карантинный стационар помещено 14 человек. Подтвержденных случаев на автопереходах не выявлено. Запрещен въезд в страну 16 гражданам из РФ, Кыргызстана и Узбекистана.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Павлодарская область
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