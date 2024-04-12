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    15:55, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    В Павлодарской области замруководителя управления занятости осудили на 9 лет

    Людям с ограниченными возможностями поставляли программное обеспечение для незрячих и глухих по завышенной цене
    Фото: кадр из видео

    В Павлодарской области людям с ограниченными возможностями поставляли ноутбуки и телефоны с программным обеспечением для незрячих и глухих по завышенной цене, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. 

    Досудебное расследование проведено по факту хищения бюджетных средств в отношении заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области и поставщика - исполнительного директора ТОО «Арт-Class».

    - Управлением на основании проведенных государственных закупок заключен ряд договоров с ТОО «Арт-Class» и ООИ «Аюм и Д» на поставку ноутбуков, сотовых телефонов для лиц с ограниченными возможностями с программным обеспечением для незрячих и глухих на общую сумму более 476 млн тенге. Тем самым поставщиком нанесен ущерб в виде закупки дешевых аналогов, не соответствующих заявленным техническим характеристикам на общую сумму почти 133 млн тенге, - пояснили в АФМ.

    По заключению экспертов, характеристики вспомогательных технических средств не соответствовали техническим характеристикам, заявленным в технической спецификации конкурсной документации.

    В отношении поставщика начато досудебное расследование по легализации незаконно добытых средств путем их конвертирования на счете в банке и предпринимательскую деятельность с извлечением прибыли на сумму более 25 млн тенге.

    Судом замруководителя управления занятости признана виновной, ей назначено 9 лет лишения свободы, поставщик признан виновным и приговорен к 7,5 годам лишения свободы.

    Гражданский иск в пользу государства с поставщика в сумме почти 133 млн тенге удовлетворен в полном объеме.

    Теги:
    Хищение Борьба с коррупцией Регионы Казахстана Суды Видео Павлодарская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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