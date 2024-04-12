В Павлодарской области замруководителя управления занятости осудили на 9 лет

В Павлодарской области людям с ограниченными возможностями поставляли ноутбуки и телефоны с программным обеспечением для незрячих и глухих по завышенной цене, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Досудебное расследование проведено по факту хищения бюджетных средств в отношении заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области и поставщика - исполнительного директора ТОО «Арт-Class».

- Управлением на основании проведенных государственных закупок заключен ряд договоров с ТОО «Арт-Class» и ООИ «Аюм и Д» на поставку ноутбуков, сотовых телефонов для лиц с ограниченными возможностями с программным обеспечением для незрячих и глухих на общую сумму более 476 млн тенге. Тем самым поставщиком нанесен ущерб в виде закупки дешевых аналогов, не соответствующих заявленным техническим характеристикам на общую сумму почти 133 млн тенге, - пояснили в АФМ.

По заключению экспертов, характеристики вспомогательных технических средств не соответствовали техническим характеристикам, заявленным в технической спецификации конкурсной документации.

В отношении поставщика начато досудебное расследование по легализации незаконно добытых средств путем их конвертирования на счете в банке и предпринимательскую деятельность с извлечением прибыли на сумму более 25 млн тенге.



Судом замруководителя управления занятости признана виновной, ей назначено 9 лет лишения свободы, поставщик признан виновным и приговорен к 7,5 годам лишения свободы.



Гражданский иск в пользу государства с поставщика в сумме почти 133 млн тенге удовлетворен в полном объеме.