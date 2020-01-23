В Павлодарской области закрыли ряд автодорог
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области закрыт ряд трасс республиканского и областного значения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Ленинский-Иртышск-Русская Поляна» (0 -
263-й километры) от посёлка Ленинский до границы Российской Федерации для всех видов
транспорта», - сообщили в пресс-службе акимата Павлодара.
По данным ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области», в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги областного значения «Иртышск-станция Иртышская» (0–67,1 км), «Иртышск-Пятирыжск» (0-6,2 км), «Панфилово-Бестюбе» (0-79,3 км) для всех видов транспорта.
Кроме того, в Павлодаре отменены занятия учащихся первых-четвёртых классов второй смены.
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