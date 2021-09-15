В Павлодарской области за тюнинг машин без разрешения наказаны 357 водителей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Владельцы машин, пытаясь сделать автомобили быстрее и громче, забывают, что изменения надо сертифицировать и регистрировать, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года 357 водителей привлечены к ответственности за управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По словам стражей порядка, автовладельцы, пытаясь сделать свои автомобили быстрее, громче и внося доработки с изменением штатной выхлопной системы, забывают, что любые изменения в системе коллекторов и трубопроводов нужно сертифицировать и регистрировать.

«Инспекторами батальона патрульной полиции в городе Павлодар, на перекрестке улиц Жибек Жолы-Бекмаханова, задержана автомашина марки ВАЗ, водитель которой переоборудовал выхлопную систему, а разрешения у него на это не имелось. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения уполномоченного органа; установлены элементы выпуска отработавших газов двигателя (выхлопная система), не предусмотренных конструкцией автомобиля», - привели пример в правоохранительных органах.

За такое нарушение водителя привлекли к ответственности по статье 590 части 7 КРКоАП «Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения» и оштрафовали на 15 месячных расчётных показателей (43 755 тенге).



