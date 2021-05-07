В Павлодарской области за сутки жители совершили 218 нарушений на дорогах

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Среди наказанных полицией автовладельцев четверо за сутки задержаны в пьяном виде за рулём, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Только за сутки стражами правопорядка 218 жителей привлечены к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения, из них четыре водителя ездили за рулём авто в алкогольном опьянении», - рассказали журналистам в департаменте полиции Павлодарской области.

Наказанные водители проехали на запрещающий сигнал светофора, не пристегнули ремни безопасности, проигнорировали знаки или не пропустили пешеходов, отметили в пресс-службе.

«Пятого мая в городе Павлодар, на пересечении улиц Бектурова-Лермонтова, патрульными полицейскими остановлен 39-летний водитель автомашины марки «Тойота», который не уступил дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги по его направлению. Водитель привлечён к ответственности по статье 600 КРКоАП», - отметили в ДП региона.

В другом случае на улице Бухар жырау водитель не выполнил требование дорожного знака «стоп линия». Он тоже был наказан.



