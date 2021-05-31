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    14:18, 31 Май 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области за сутки зарегистрировано 65 случаев COVID-19

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За прошедшую неделю прирост заболеваемости коронавирусом в Павлодарской области составил 2,59%, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За сутки в Павлодарской области зарегистрировано 65 случаев COVID-19, в том числе в городах Павлодаре - 30, Экибастузе – 20, Аксу – восемь», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Павлодарской области.

    Всего в регионе зарегистрировано 23 963 случая коронавирусной инфекции, из них – 17 373 с симптомами и 6 590 без симптомов. 14 250 случаев, или 59,4% заболеваемости приходятся на областной центр, подчеркнули в ДСЭК.

    Из общего количества заболевших 23 708 - жители Павлодарской области, и 255 случаев (1,06%) завезены из других регионов. Заболеваемость зарегистрирована в 17 997 очагах, показатель заболеваемости составил 3185,8 на 100 тысяч жителей.

    «По оценке эпидемиологической ситуации прирост заболеваемости КВИ по неделям составил с 17 по 23 мая 647 случаев (2,85%) и с 24 по 30 мая - 605 случаев (2,59%)», - отметили ведомстве.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Другие государственные органы Общество Статистика Минздрав РК Павлодарская область
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