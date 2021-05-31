В Павлодарской области за сутки зарегистрировано 65 случаев COVID-19

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За прошедшую неделю прирост заболеваемости коронавирусом в Павлодарской области составил 2,59%, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки в Павлодарской области зарегистрировано 65 случаев COVID-19, в том числе в городах Павлодаре - 30, Экибастузе – 20, Аксу – восемь», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Павлодарской области.

Всего в регионе зарегистрировано 23 963 случая коронавирусной инфекции, из них – 17 373 с симптомами и 6 590 без симптомов. 14 250 случаев, или 59,4% заболеваемости приходятся на областной центр, подчеркнули в ДСЭК.

Из общего количества заболевших 23 708 - жители Павлодарской области, и 255 случаев (1,06%) завезены из других регионов. Заболеваемость зарегистрирована в 17 997 очагах, показатель заболеваемости составил 3185,8 на 100 тысяч жителей.

«По оценке эпидемиологической ситуации прирост заболеваемости КВИ по неделям составил с 17 по 23 мая 647 случаев (2,85%) и с 24 по 30 мая - 605 случаев (2,59%)», - отметили ведомстве.